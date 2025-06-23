В Реже (Свердловская область) силовики и дружинники из «Русской общины» задержали порядка 30 человек в ходе рейда по пресечению нелегальной миграции. Иностранцы трудились на территории комплекса «Гефест», сообщили в telegram-канале общественников.
«В результате слаженных действий было задержано около 30 человек. Все они были доставлены в седьмой отдел полиции для дальнейшей проверки документов и установления законности их пребывания на территории РФ», — следует из поста.
Четверо рабочих оказались нарушителями миграционного законодательства. Сейчас их готовят к депортации.
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