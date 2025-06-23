23 июня 2025

Силовики и люди в масках задержали десятки мигрантов на свердловском предприятии. Видео

В Реже полицейские задержали около 30 иностранцев во время поисков мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Операцию проводили правоохранители и общественники
Операцию проводили правоохранители и общественники Фото:

В Реже (Свердловская область) силовики и дружинники из «Русской общины» задержали порядка 30 человек в ходе рейда по пресечению нелегальной миграции. Иностранцы трудились на территории комплекса «Гефест», сообщили в telegram-канале общественников.

«В результате слаженных действий было задержано около 30 человек. Все они были доставлены в седьмой отдел полиции для дальнейшей проверки документов и установления законности их пребывания на территории РФ», — следует из поста.

Четверо рабочих оказались нарушителями миграционного законодательства. Сейчас их готовят к депортации.

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В Реже (Свердловская область) силовики и дружинники из «Русской общины» задержали порядка 30 человек в ходе рейда по пресечению нелегальной миграции. Иностранцы трудились на территории комплекса «Гефест», сообщили в telegram-канале общественников. «В результате слаженных действий было задержано около 30 человек. Все они были доставлены в седьмой отдел полиции для дальнейшей проверки документов и установления законности их пребывания на территории РФ», — следует из поста. Четверо рабочих оказались нарушителями миграционного законодательства. Сейчас их готовят к депортации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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