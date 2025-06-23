Власти Екатеринбурга сохранят скандальный офисник, за снос которого боролись шесть лет

Скандальный офисник, который незаконно построили в Екатеринбурге — на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова над будущей станцией «Бажовской», переделают в место культуры и досуга, сносить его не будут. Сообщение от администрации передал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Сперва власти Екатеринбурга боролись с самостроем на месте будущей станции метро. Даже в суде доказали, что здание не имеет право на существование. А после того как собственник бросил объект на произвол судьбы, решили забрать его себе и приспособить для благих целей», — написал Альшевских.
Согласно письму, подписанному вице-мэром Рустамом Галямовым, власти начали легализацию здания. Для этого необходимо изменить статус земельного участка, на котором оно расположено. Сейчас земля относится к категории общего пользования, но уже инициирована процедура перевода ее в разряд «объектов культурно-досуговой деятельности». Изменение статуса займет около полугода.
Разбирательство вокруг нелегальной постройки длится с 2019 года. Его запустила команда экс-мэра Александра Высокинского в рамках ревизии земель, присвоенных при правлении старой городской команды. Предполагалось, что суд с компанией «Промавтосервис» станет отправной точкой для возвращения подобных участков муниципалитету. В июле 2020 года Арбитражный суд Уральского округа признал, что ООО «Промавтосервис» возвело двухэтажное строение над законсервированной станцией метро «Бажовская» по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба. Это решение устояло в Верховном суде.
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