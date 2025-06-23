Проекты обновления Метеогорки и набережной Исети представят федеральному министру

Мэр Екатеринбурга обсудит с Файзуллиным благоустройство Метеогорки и набережной

24 июня 2025 в 11:54 Размер текста - 17 +

Набережную реки Исеть и Ольховки благоустроят в 2026 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретится в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Глава планирует обсудить с ним благоустройство набережной реки Исеть, а также поднять вопрос о Метеогорке. «Сегодня полечу в Москву, два дня буду работать в столице. Завтра у меня запланирована встреча с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Я буду ему вносить предложения как раз о том, чтобы наш город и работа городской команды были отмечены на федеральном уровне, как городской команды, так и отдельных руководителей, что внесли очень серьезный вклад в достижении такого результата», — ответил Орлов, перейдя к вопросам депутатов на заседании гордумы. В частности, лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев попросил отметить тех, кто помог в получении нужного количества голосов, чтобы на благоустройство парка в 2026 году были выделены и федеральные деньги. 273 тысячи голосов из почти 400 тысяч были собраны волонтерами. «Второй проект — наша знаменитая Метеогорка. Это не такой большой по объему проект, может быть, удастся еще и этот проект захватить каким-то образом», — добавил Орлов, говоря о предстоящей встрече с Файзуллиным. Набережная реки Исеть и Ольховки (от улицы Гражданская, 11 до Колмогорова) победила в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Парк благоустроят в 2026 году на федеральные деньги. Орлов заявлял, что Екатеринбург стал единственным городом-миллионником, который преодолел порог в более 100% голосов: было собрано почти 400 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретится в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Глава планирует обсудить с ним благоустройство набережной реки Исеть, а также поднять вопрос о Метеогорке. «Сегодня полечу в Москву, два дня буду работать в столице. Завтра у меня запланирована встреча с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Я буду ему вносить предложения как раз о том, чтобы наш город и работа городской команды были отмечены на федеральном уровне, как городской команды, так и отдельных руководителей, что внесли очень серьезный вклад в достижении такого результата», — ответил Орлов, перейдя к вопросам депутатов на заседании гордумы. В частности, лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев попросил отметить тех, кто помог в получении нужного количества голосов, чтобы на благоустройство парка в 2026 году были выделены и федеральные деньги. 273 тысячи голосов из почти 400 тысяч были собраны волонтерами. «Второй проект — наша знаменитая Метеогорка. Это не такой большой по объему проект, может быть, удастся еще и этот проект захватить каким-то образом», — добавил Орлов, говоря о предстоящей встрече с Файзуллиным. Набережная реки Исеть и Ольховки (от улицы Гражданская, 11 до Колмогорова) победила в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Парк благоустроят в 2026 году на федеральные деньги. Орлов заявлял, что Екатеринбург стал единственным городом-миллионником, который преодолел порог в более 100% голосов: было собрано почти 400 тысяч.