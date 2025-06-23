В Екатеринбурге начнут массово ремонтировать дворы жилых домов

24 июня 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

На ремонт дорог во дворах планируют выделить деньги из городского бюджета Фото: Анастасия Соргина © URA.RU По всему Екатеринбургу начнут приводить в порядок внутренние дворы жилых домов. В стадии разработки находится порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отчитываясь на заседании гордумы о своей работе и деятельности администрации в 2024 году. «Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Он добавил, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условия для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По всему Екатеринбургу начнут приводить в порядок внутренние дворы жилых домов. В стадии разработки находится порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отчитываясь на заседании гордумы о своей работе и деятельности администрации в 2024 году. «Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Он добавил, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условия для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении.