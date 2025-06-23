23 июня 2025

В Екатеринбурге начнут массово ремонтировать дворы жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, двор, лето, городок чекистов
На ремонт дорог во дворах планируют выделить деньги из городского бюджета Фото:

По всему Екатеринбургу начнут приводить в порядок внутренние дворы жилых домов. В стадии разработки находится порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отчитываясь на заседании гордумы о своей работе и деятельности администрации в 2024 году.

«Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Он добавил, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условия для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По всему Екатеринбургу начнут приводить в порядок внутренние дворы жилых домов. В стадии разработки находится порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отчитываясь на заседании гордумы о своей работе и деятельности администрации в 2024 году. «Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Он добавил, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условия для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...