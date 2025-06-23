На Уралмашзаводе из-за несчастного случая погиб человек

ЧП произошло утром 24 июня (архивное фото)
На Уралмашзаводе (Екатеринбург) погибла сотрудница. Трагедия произошла утром 24 июня, сообщил URA.RU источник.
«Женщина была наверху, в цеху. Там ее по неустановленной причине переехало тяжелой техникой», — объяснил собеседник агентства.
Работница погибла. Сейчас на месте работают представители нескольких оперативных служб. Ответ от предприятия по поводу несчастного случая ожидается.
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