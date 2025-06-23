23 июня 2025

На Уралмашзаводе из-за несчастного случая погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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УЗТМ. Уралмашзавод. Екатеринбург, кран, осторожно, уралмашзавод
ЧП произошло утром 24 июня (архивное фото) Фото:

На Уралмашзаводе (Екатеринбург) погибла сотрудница. Трагедия произошла утром 24 июня, сообщил URA.RU источник.

«Женщина была наверху, в цеху. Там ее по неустановленной причине переехало тяжелой техникой», — объяснил собеседник агентства.

Работница погибла. Сейчас на месте работают представители нескольких оперативных служб. Ответ от предприятия по поводу несчастного случая ожидается.

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На Уралмашзаводе (Екатеринбург) погибла сотрудница. Трагедия произошла утром 24 июня, сообщил URA.RU источник. «Женщина была наверху, в цеху. Там ее по неустановленной причине переехало тяжелой техникой», — объяснил собеседник агентства. Работница погибла. Сейчас на месте работают представители нескольких оперативных служб. Ответ от предприятия по поводу несчастного случая ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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