23 июня 2025

«В поля было сложно выйти»: посевная кампания сдвинулась в Свердловской области

Посевная кампания стартовала позже в Свердловской области из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
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На посевную кампанию в этом затратили более четырех млрд рублей
На посевную кампанию в этом затратили более четырех млрд рублей Фото:

Посевная кампания в Свердловской области началась позже на две недели. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

«В этом году посевная прошла позже, чем мы традиционно ее начинаем. Связано это с тем, что в начале мая у нас была череда достаточно длинная, порядка двух недель дождей, в поля было сложно выйти, поэтому аграрии вышли на посевную позже, чем обычно», — сказала Кузнецова на пресс-конференции ТАСС. По этой причине посевная кампания закончилась только в 20-х числах июня. В этом году на посевную было затрачено более четырех млрд рублей. Посевная площадь увеличена до 763,4 тысяч гектар.

Суммарно на поля высадили 11,8 тысяч гектар картофеля — 100% от плана. Овощей открытого грунта (морковь, свекла, капуста) посадили больше, чем планировалось. «Есть большие надежды на урожай и на то, что в этом году осенью мы будем со своими овощами», — выразила мнение Кузнецова.

В 2025 году по ориентировочным прогнозам планируется собрать порядка 670 тысяч тонн зерна. Картофель, рассчитывают аграрии, удастся собрать порядка 240 тысяч тонн и 35 тысяч тонн овощей открытого грунта. 

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Посевная кампания в Свердловской области началась позже на две недели. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова. «В этом году посевная прошла позже, чем мы традиционно ее начинаем. Связано это с тем, что в начале мая у нас была череда достаточно длинная, порядка двух недель дождей, в поля было сложно выйти, поэтому аграрии вышли на посевную позже, чем обычно», — сказала Кузнецова на пресс-конференции ТАСС. По этой причине посевная кампания закончилась только в 20-х числах июня. В этом году на посевную было затрачено более четырех млрд рублей. Посевная площадь увеличена до 763,4 тысяч гектар. Суммарно на поля высадили 11,8 тысяч гектар картофеля — 100% от плана. Овощей открытого грунта (морковь, свекла, капуста) посадили больше, чем планировалось. «Есть большие надежды на урожай и на то, что в этом году осенью мы будем со своими овощами», — выразила мнение Кузнецова. В 2025 году по ориентировочным прогнозам планируется собрать порядка 670 тысяч тонн зерна. Картофель, рассчитывают аграрии, удастся собрать порядка 240 тысяч тонн и 35 тысяч тонн овощей открытого грунта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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