В лесу Екатеринбурга обнаружили труп. Фото

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Строительство парка в Комарова. Тюмень, деревья, лес, зелень
ЧП произошло в Академическом районе города (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в лесу прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в Академическом районе. «Тело обнаружили женщины, которые гуляли. Они же и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, криминала в смерти горожанина нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области, ответ будет опубликован, как только поступит.

На месте трагедии работают медики
На месте трагедии работают медики
Фото:

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В Екатеринбурге в лесу прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. ЧП произошло в Академическом районе. «Тело обнаружили женщины, которые гуляли. Они же и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства. По его словам, предположительно, криминала в смерти горожанина нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области, ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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