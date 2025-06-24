ЧП произошло в Академическом районе города (архивное фото)
В Екатеринбурге в лесу прохожие наткнулись на труп пожилого мужчины. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в Академическом районе. «Тело обнаружили женщины, которые гуляли. Они же и вызвали скорую помощь», — сказал собеседник агентства.
По его словам, предположительно, криминала в смерти горожанина нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области, ответ будет опубликован, как только поступит.
На месте трагедии работают медики
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!