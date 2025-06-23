23 июня 2025

Под Екатеринбургом впервые устроят новый фестиваль, на нем ждут популярную звезду

«Тима ищет свет» бесплатно выступит на фестивале в Верхней Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль пройдет 5 июля в «Манином парке»
Фестиваль пройдет 5 июля в «Манином парке» Фото:

Музыкант «тима ищет свет» (более 2 млн прослушиваний на музыкальных стримингах) бесплатно выступит на фестивале «Это новая Пышма». Мероприятие пройдет в Верхней Пышме (Свердловская область) впервые, организаторами выступила команда «Венского фестиваля» (его перестали проводить в Екатеринбурге с 2022 года из-за проблем с лицензией на показ кинокартин).

«Главным артистом основной сцены фестиваля „Это новая Пышма“ станет „тима ищет свет“. Этот проект сегодня — одно из ключевых имен русскоязычной независимой сцены, который популярен среди пользователей соцсетей и молодежной аудитории и собирает на стримингах по 2,5 млн прослушиваний в месяц», — сообщают организаторы. Артист выйдет в 20:30.

Всего будет две сцены. На первой выступят диджеи, кавер-группа, устроят караоке и пенную вечеринку, в финале выйдет хедлайнер. На второй — покажут фильмы, которые победили на международном кинофестивале «Медный цветок», дадут концерты джаз-квинтет Платона Газелериди и квартет домр «Веретено».

Также в программе — мастер-классы, лекции, показательные выступления силачей, соревнования, заезд на веломобилях, аниматоры, показ «Сказки о царе Салтане» от частного театра THEATRUM. Ожидаются пикник-фестиваль, щенячьи шоу, благотворительный сбор для бездомных животных, яркие фотозоны, в том числе можно будет сфотографироваться с автомобилем DeLorean из фильма «Назад в будущее».

Фестиваль пройдет 5 июля в «Манином парке». Вход свободный. 

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Музыкант «тима ищет свет» (более 2 млн прослушиваний на музыкальных стримингах) бесплатно выступит на фестивале «Это новая Пышма». Мероприятие пройдет в  Верхней Пышме (Свердловская область) впервые, организаторами выступила команда «Венского фестиваля» (его перестали проводить в Екатеринбурге с 2022 года из-за проблем с лицензией на показ кинокартин). «Главным артистом основной сцены фестиваля „Это новая Пышма“ станет „тима ищет свет“. Этот проект сегодня — одно из ключевых имен русскоязычной независимой сцены, который популярен среди пользователей соцсетей и молодежной аудитории и собирает на стримингах по 2,5 млн прослушиваний в месяц», — сообщают организаторы. Артист выйдет в 20 :30. Всего будет две сцены. На первой выступят диджеи, кавер-группа, устроят караоке и пенную вечеринку, в финале выйдет хедлайнер. На второй — покажут фильмы, которые победили на международном кинофестивале «Медный цветок», дадут концерты джаз-квинтет Платона Газелериди и квартет домр «Веретено». Также в программе — мастер-классы, лекции, показательные выступления силачей, соревнования , заезд на веломобилях, аниматоры, показ «Сказки о царе Салтане» от частного театра THEATRUM. Ожидаются пикник-фестиваль, щенячьи шоу, благотворительный сбор для бездомных животных, яркие фотозоны, в том числе можно будет сфотографироваться с автомобилем DeLorean из фильма «Назад в будущее». Фестиваль пройдет 5 июля в «Манином парке». Вход свободный. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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