Под Екатеринбургом впервые устроят новый фестиваль, на нем ждут популярную звезду

Музыкант «тима ищет свет» (более 2 млн прослушиваний на музыкальных стримингах) бесплатно выступит на фестивале «Это новая Пышма». Мероприятие пройдет в Верхней Пышме (Свердловская область) впервые, организаторами выступила команда «Венского фестиваля» (его перестали проводить в Екатеринбурге с 2022 года из-за проблем с лицензией на показ кинокартин).
«Главным артистом основной сцены фестиваля „Это новая Пышма“ станет „тима ищет свет“. Этот проект сегодня — одно из ключевых имен русскоязычной независимой сцены, который популярен среди пользователей соцсетей и молодежной аудитории и собирает на стримингах по 2,5 млн прослушиваний в месяц», — сообщают организаторы. Артист выйдет в 20:30.
Всего будет две сцены. На первой выступят диджеи, кавер-группа, устроят караоке и пенную вечеринку, в финале выйдет хедлайнер. На второй — покажут фильмы, которые победили на международном кинофестивале «Медный цветок», дадут концерты джаз-квинтет Платона Газелериди и квартет домр «Веретено».
Также в программе — мастер-классы, лекции, показательные выступления силачей, соревнования, заезд на веломобилях, аниматоры, показ «Сказки о царе Салтане» от частного театра THEATRUM. Ожидаются пикник-фестиваль, щенячьи шоу, благотворительный сбор для бездомных животных, яркие фотозоны, в том числе можно будет сфотографироваться с автомобилем DeLorean из фильма «Назад в будущее».
Фестиваль пройдет 5 июля в «Манином парке». Вход свободный.
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