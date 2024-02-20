Свердловский курорт с пивной баней разрастется по всему Уралу

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Термальный комплекс «Юга». Екатеринбург
О сроках появления терм в других городах УрФО пока не говорят Фото:

Термальный комплекс «ЮГА», который открылся под Екатеринбургом в середине февраля, планирует стать региональной сеткой. В перспективе подобные зоны отдыха появятся и в других уральских населенных пунктах, рассказали URA.RU представители компании.

«Планы на другие города есть, везде этот процесс идет параллельно. С теми инвесторами, кто изначально был заинтересован в появлении такого бренда в других городах, уже ведут работу. Насчет стройки и сроков — пока без комментариев. Пока это будет Уральский федеральный округ, но мы на этом не будем останавливаться. В планах сети — развиваться», — объяснили в термах «ЮГА».

Термальный комплекс с пивной баней и серф-волной открылся в техническом режиме 12 февраля в Горном Щите. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только пять площадок. Первые посетители уже успели побывать в «ЮГА» и остались кое-чем недовольны. Были и положительные отзывы.

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Термальный комплекс «ЮГА», который открылся под Екатеринбургом в середине февраля, планирует стать региональной сеткой. В перспективе подобные зоны отдыха появятся и в других уральских населенных пунктах, рассказали URA.RU представители компании. «Планы на другие города есть, везде этот процесс идет параллельно. С теми инвесторами, кто изначально был заинтересован в появлении такого бренда в других городах, уже ведут работу. Насчет стройки и сроков — пока без комментариев. Пока это будет Уральский федеральный округ, но мы на этом не будем останавливаться. В планах сети — развиваться», — объяснили в термах «ЮГА». Термальный комплекс с пивной баней и серф-волной открылся в техническом режиме 12 февраля в Горном Щите. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только пять площадок. Первые посетители уже успели побывать в «ЮГА» и остались кое-чем недовольны. Были и положительные отзывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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