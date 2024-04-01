На Ямале скоро начнут принимать заявки на отдых в летних лагерях

02 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

В лагеря Тюменской области и Краснодарского края отправятся более шести тысяч ребят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с пятого апреля начнут принимать заявки на летний отдых в лагерях для детей от семи до 17 лет из семей льготников. В правительстве округа сообщают, что в лагеря Тюменской области и Краснодарского края отправятся более шести тысяч ребят. Путевки предоставляются бесплатно. «На портале «ЯНАОтдых» начался прием заявок на летний отдых для льготных категорий граждан. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся более шести тысяч ребят в возрасте от семи до 17 лет, — говорится в релизе пресс-службы правительства округа. С пятого апреля заявки принимаются от ребят из многодетных, малоимущих семей, а также от детей участников спецоперации, сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Время приема заявок в разных городах округа установлено индивидуально. Следует авторизоваться на портале «ЯНАОтдых» через кабинет на сайте «Госуслуг». Все путевки предоставляются бесплатно, но транспортные расходы оплачивают родители или законные представители. «Для детей из малоимущих семей или детям участников СВО — из окружного бюджета покрываются все расходы», — сообщает источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с пятого апреля начнут принимать заявки на летний отдых в лагерях для детей от семи до 17 лет из семей льготников. В правительстве округа сообщают, что в лагеря Тюменской области и Краснодарского края отправятся более шести тысяч ребят. Путевки предоставляются бесплатно. «На портале «ЯНАОтдых» начался прием заявок на летний отдых для льготных категорий граждан. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области оздоровятся более шести тысяч ребят в возрасте от семи до 17 лет, — говорится в релизе пресс-службы правительства округа. С пятого апреля заявки принимаются от ребят из многодетных, малоимущих семей, а также от детей участников спецоперации, сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Время приема заявок в разных городах округа установлено индивидуально. Следует авторизоваться на портале «ЯНАОтдых» через кабинет на сайте «Госуслуг». Все путевки предоставляются бесплатно, но транспортные расходы оплачивают родители или законные представители. «Для детей из малоимущих семей или детям участников СВО — из окружного бюджета покрываются все расходы», — сообщает источник.