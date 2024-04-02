Мэрия Перми намерена оспорить решение краевого суда о границах Черняевского леса

02 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Война чиновников и экологов за Черняевский лес не окончена Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Администрация Перми не согласна с решением суда, который признал незаконным исключение более пяти гектаров Черняевского леса из охранной зоны. Чиновники будут оспаривать вердикт, заявили URA.RU в мэрии. «Администрация Перми будет оспаривать решение суда об удовлетворении иска, связанного с исключением участка земли из ООПТ „Черняевский лес“», — сообщили агентству в пресс-службе администрации. Апелляцию мэрия подаст после изучения мотивировочной части решения суда. 2 апреля Пермский краевой суд удовлетворил иск экологов к городским властям и признал незаконным изменение границ особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В мэрии настаивают, что снятие охранного статуса с земель оправдано. «На большей части территории исключенного участка в 5,3 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями», — отмечают чиновники. Они напоминают, что собственниками участка были предоставлены обоснования для изменения статуса земли. Кроме того, после исключения пяти гектаров с одной стороны ООПТ, к ней добавили 20 гектаров с другой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Перми не согласна с решением суда, который признал незаконным исключение более пяти гектаров Черняевского леса из охранной зоны. Чиновники будут оспаривать вердикт, заявили URA.RU в мэрии. «Администрация Перми будет оспаривать решение суда об удовлетворении иска, связанного с исключением участка земли из ООПТ „Черняевский лес“», — сообщили агентству в пресс-службе администрации. Апелляцию мэрия подаст после изучения мотивировочной части решения суда. 2 апреля Пермский краевой суд удовлетворил иск экологов к городским властям и признал незаконным изменение границ особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». В мэрии настаивают, что снятие охранного статуса с земель оправдано. «На большей части территории исключенного участка в 5,3 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями», — отмечают чиновники. Они напоминают, что собственниками участка были предоставлены обоснования для изменения статуса земли. Кроме того, после исключения пяти гектаров с одной стороны ООПТ, к ней добавили 20 гектаров с другой.