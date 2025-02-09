09 февраля 2025
08 февраля 2025

Уличные художники разрисуют парковку в центре Перми

В Перми появится стрит-арт полигон «Динамика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пространство площадью около 1,2 тысячи квадратных метров разрисуют художники
Пространство площадью около 1,2 тысячи квадратных метров разрисуют художники Фото:

В 2025 году в Перми будет открыт стрит-арт полигон «Динамика». Новая площадка разместится на территории паркинга Регионального молодежного центра на Комсомольском проспекте и предоставит 1,2 тысячи квадратных метров для творчества художников и граффитистов.

«Стрит-арт полигон „Динамика“ призван стать центром притяжения для представителей уличных культур, где они смогут вносить свой вклад в развитие современного искусства. Проект привлечет создаст уникальные условия для творческого самовыражения молодежи региона», — подчеркнул Евгений Мальцев, председатель регионального отделения «Улицы России», который получил поддержку конкурса Росмолодежь.Гранты.

На новом полигоне запланирована серия значимых мероприятий, включая четыре граффити-фестиваля, которые пройдут в течение 2025 года. Каждый фестиваль предложит участникам возможность работать в единой цветовой палитре для создания коллективных художественных работ.

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В 2025 году в Перми будет открыт стрит-арт полигон «Динамика». Новая площадка разместится на территории паркинга Регионального молодежного центра на Комсомольском проспекте и предоставит 1,2 тысячи квадратных метров для творчества художников и граффитистов. «Стрит-арт полигон „Динамика“ призван стать центром притяжения для представителей уличных культур, где они смогут вносить свой вклад в развитие современного искусства. Проект привлечет создаст уникальные условия для творческого самовыражения молодежи региона», — подчеркнул Евгений Мальцев, председатель регионального отделения «Улицы России», который получил поддержку конкурса Росмолодежь.Гранты. На новом полигоне запланирована серия значимых мероприятий, включая четыре граффити-фестиваля, которые пройдут в течение 2025 года. Каждый фестиваль предложит участникам возможность работать в единой цветовой палитре для создания коллективных художественных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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