Уличные художники разрисуют парковку в центре Перми

В 2025 году в Перми будет открыт стрит-арт полигон «Динамика». Новая площадка разместится на территории паркинга Регионального молодежного центра на Комсомольском проспекте и предоставит 1,2 тысячи квадратных метров для творчества художников и граффитистов.
«Стрит-арт полигон „Динамика“ призван стать центром притяжения для представителей уличных культур, где они смогут вносить свой вклад в развитие современного искусства. Проект привлечет создаст уникальные условия для творческого самовыражения молодежи региона», — подчеркнул Евгений Мальцев, председатель регионального отделения «Улицы России», который получил поддержку конкурса Росмолодежь.Гранты.
На новом полигоне запланирована серия значимых мероприятий, включая четыре граффити-фестиваля, которые пройдут в течение 2025 года. Каждый фестиваль предложит участникам возможность работать в единой цветовой палитре для создания коллективных художественных работ.
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