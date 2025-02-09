09 февраля 2025

В Пермском крае «гражданка СССР» угодила в спецприемник

© Служба новостей «URA.RU»
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Доводы о гражданстве несуществующей страны не убедили суд
Доводы о гражданстве несуществующей страны не убедили суд Фото:

В Пермском крае за нарушение порядка во время судебного заседания жительницу Губахи отправили под арест. Она же утверждала, что является гражданкой СССР, поэтому не подчиняется законам Российской Федерации. Историю рассказали в службе судебных приставов.

«Женщина во время рассмотрения в отношении нее административного материала постоянно нарушала регламент судебного заседания и перебивала мирового судью. На неоднократные замечания не реагировала. Нарушительницу привлекли к административной ответственности в виде ареста. Ответчица, не согласившись с наказанием, обратилась с жалобой в Губахинский городской суд, указав, что она является гражданкой СССР и не подчиняется законам Российской Федерации, полномочия у судьи отсутствуют а, значит, и дело в отношении нее было рассмотрено не объективно», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Доводы нарушительницы судью не убедили. Арест остался в силе.

Вообще в 2024 году в Прикамье за недопустимое поведение в суде наказали 958 человек. Это на 129 меньше, чем в 2023 году, отмечают приставы.

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В Пермском крае за нарушение порядка во время судебного заседания жительницу Губахи отправили под арест. Она же утверждала, что является гражданкой СССР, поэтому не подчиняется законам Российской Федерации. Историю рассказали в службе судебных приставов. «Женщина во время рассмотрения в отношении нее административного материала постоянно нарушала регламент судебного заседания и перебивала мирового судью. На неоднократные замечания не реагировала. Нарушительницу привлекли к административной ответственности в виде ареста. Ответчица, не согласившись с наказанием, обратилась с жалобой в Губахинский городской суд, указав, что она является гражданкой СССР и не подчиняется законам Российской Федерации, полномочия у судьи отсутствуют а, значит, и дело в отношении нее было рассмотрено не объективно», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Доводы нарушительницы судью не убедили. Арест остался в силе. Вообще в 2024 году в Прикамье за недопустимое поведение в суде наказали 958 человек. Это на 129 меньше, чем в 2023 году, отмечают приставы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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