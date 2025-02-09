Жители Перми отсудили около 250 тысяч рублей у топового застройщика за новую квартиру

Семейная пара купила квартиру в ЖК «Полосатый» у пермского девелопера «Оникс», который по данным Единого ресурса застройщиков входит в топ-3 по объемам строительства жилья. После переезда владельцы обнаружили недостатки в отделке и попросили застройщика возместить им стоимость ремонта. Но девелопер отказался, тогда пермяки обратились в суд и отсудили 247,6 тысячи рублей, сказано в решении Свердловского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Между ООО „СЗ „Проспект“, входящий в группу компаний „Оникс“, и семейной парой заключен договор долевого участия на строительство однокомнатной квартиры в ЖК „Полосатый“. В процессе проживания в квартире были обнаружены недостатки. Суд решил взыскать с застройщика 247,9 тысячи рублей в пользу владельцев жилья“, — сказано в решении суда.
Уточняется, что на отделку в квартире действует гарантия в течение пяти лет после сдачи дома. Этот срок еще не прошел. Среди недостатков экспертиза отметила замятия на обоях, разный тон краски и плитки на пололке и стенах, отслоение линолеума и другие дефекты. Суд оценил ремонт в 147,6 тысячи рублей, а компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Застройщика заставили заплатить пермякам эту сумму, а также дополнительно возместить затраты на проведение экспертизы и услуги юристов в размере 90 тысяч рублей.
Это не первая семья, которая подала в суд на «Оникс». Ранее URA.RU рассказало, что семья из ЖК «Полосатый» отсудила у девелопера более 200 тысяч рублей за отделку в новой двухкомнатной квартире.
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