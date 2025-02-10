Бывшего партнера Ротенберга объявили в розыск

Михаил Пессис, бывший партнер Ротенберга, объявлен в международный розыск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пессис объявлен в международный и федеральный розыск
Пессис объявлен в международный и федеральный розыск Фото:

Правоохранительные органы объявили бывшего партнера миллиардера Бориса Ротенберга Михаила Пессиса в розыск по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Бизнесмен Михаил Пессис был объявлен в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой», — передает РБК со ссылкой на источники. Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет заключения.

Михаил Пессис — бывший партнер миллиардера Бориса Ротенберга по созданию спортивных автомобилей Spyker. В 2020 году нидерландская компания планировала возобновить производство машин. 

Борис Ротенберг — финский и российский предприниматель. В рейтинге российских миллиардеров Forbes 2024 года он занял 93-е место. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предприниматель также известен как бывший совладелец СМП Банка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правоохранительные органы объявили бывшего партнера миллиардера Бориса Ротенберга Михаила Пессиса в розыск по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. «Бизнесмен Михаил Пессис был объявлен в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой», — передает РБК со ссылкой на источники. Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет заключения. Михаил Пессис — бывший партнер миллиардера Бориса Ротенберга по созданию спортивных автомобилей Spyker. В 2020 году нидерландская компания планировала возобновить производство машин.  Борис Ротенберг — финский и российский предприниматель. В рейтинге российских миллиардеров Forbes 2024 года он занял 93-е место. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предприниматель также известен как бывший совладелец СМП Банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...