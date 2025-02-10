Бывшего партнера Ротенберга объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили бывшего партнера миллиардера Бориса Ротенберга Михаила Пессиса в розыск по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Бизнесмен Михаил Пессис был объявлен в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой», — передает РБК со ссылкой на источники. Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет заключения.
Михаил Пессис — бывший партнер миллиардера Бориса Ротенберга по созданию спортивных автомобилей Spyker. В 2020 году нидерландская компания планировала возобновить производство машин.
Борис Ротенберг — финский и российский предприниматель. В рейтинге российских миллиардеров Forbes 2024 года он занял 93-е место. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Предприниматель также известен как бывший совладелец СМП Банка.
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