Пермские ученые раскрыли правду о модных LED-масках для лица

LED-маски стали новым трендом в социальных сетях. В рекламе этого гаджета пишут, что маски омолаживают кожу и лечат такие заболевания, как акне, псориаз, экзема и другие. Старший преподаватель кафедры «Общая физика» Пермского Политеха Нина Любимова рассказала URA.RU, как работает LED-маска, и насколько она эффективна.
«LED-маски — это устройства для домашней фототерапии кожи лица. Фототерапия применяется в медицине уже более века. В дерматологии с ее помощью успешно лечат кожные заболевания, такие как акне, покраснения, псориаз, экзема и витилиго, отеки», — рассказала Любимова.
По словам ученой, гаджет действительно способен сделать кожу лица моложе. Для омоложения необходим коллаген, который вырабатывают специальные клетки — фибробласты. LED-маска излучает инфракрасный свет, который помогает фибробластам работать активнее. Также на свет гаджета реагируют молекулы, запускающие процесс регенерации тканей.
Любимова отметила, что при первом использовании наносить маску можно каждый день. Затем достаточно будет двух-трех раз в неделю. Время сеанса не должно превышать 30 минут. По мнению ученой, важно правильно выбрать LED-маску. Она должна плотно прилегать к коже и закрывать основные зоны лица. Необходимо следить за мощностью светодиодов, чтобы достичь желаемого эффекта и не повредить кожу.
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