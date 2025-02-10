МИД РФ объяснил, зачем США лукавят, говоря о переговорах по Украине

МИД РФ: Москва не получила конкретных предложений по переговорам по Украине
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Россия не получала предложений по переговорам Путина и Трампа, сообщили в МИД РФ
Россия не получала предложений по переговорам Путина и Трампа, сообщили в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не получила конкретных предложений по переговорам по Украине, а все заявления Запада о них — разогрев информационного поля. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя недавние сообщения о диалоге по урегулированию конфликта. 

«Их [заявления Запада и Украины о скором начале переговоров] „следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций“, — поделился Галузин с РИА Новостями. Он подчеркнул, что Москва подходит к таким заявлениям реалистично.

Представитель МИДа подчеркнул, что предложения по переговорам должны отвечать интересам России, показывать готовность «искоренить первопричины кризиса» и признать новые реалии. При этом конкретных предложений Запада Москве не поступало, заключил Галузин.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил о «деликатном разговоре» Белого дома и Кремля. Он не уточнил, был ли это диалог именно между президентам Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Однако позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов не поступало.

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Россия не получила конкретных предложений по переговорам по Украине, а все заявления Запада о них — разогрев информационного поля. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя недавние сообщения о диалоге по урегулированию конфликта.  «Их [заявления Запада и Украины о скором начале переговоров] „следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций“, — поделился Галузин с РИА Новостями. Он подчеркнул, что Москва подходит к таким заявлениям реалистично. Представитель МИДа подчеркнул, что предложения по переговорам должны отвечать интересам России, показывать готовность «искоренить первопричины кризиса» и признать новые реалии. При этом конкретных предложений Запада Москве не поступало, заключил Галузин. Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил о «деликатном разговоре» Белого дома и Кремля. Он не уточнил, был ли это диалог именно между президентам Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Однако позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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