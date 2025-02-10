МИД РФ объяснил, зачем США лукавят, говоря о переговорах по Украине

Россия не получила конкретных предложений по переговорам по Украине, а все заявления Запада о них — разогрев информационного поля. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя недавние сообщения о диалоге по урегулированию конфликта.
«Их [заявления Запада и Украины о скором начале переговоров] „следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций“, — поделился Галузин с РИА Новостями. Он подчеркнул, что Москва подходит к таким заявлениям реалистично.
Представитель МИДа подчеркнул, что предложения по переговорам должны отвечать интересам России, показывать готовность «искоренить первопричины кризиса» и признать новые реалии. При этом конкретных предложений Запада Москве не поступало, заключил Галузин.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил о «деликатном разговоре» Белого дома и Кремля. Он не уточнил, был ли это диалог именно между президентам Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Однако позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конкретных сигналов по поводу соответствующих контактов не поступало.
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