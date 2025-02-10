Пермяков зовут работать операторами беспилотников за 120 тысяч рублей

Московская компания «Аэроскан» предлагает пермякам работу операторов БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необходимо работать на нефтезаводах вахтовым методом
Необходимо работать на нефтезаводах вахтовым методом Фото:

Пермяков зовут работать операторами беспилотного воздушного судна на нефтезаводах вахтовым методом. Необходимо выполнять задачи по обследованию объектов нефтегазодобывающих предприятий. За работу обещают платить от 120 000 рублей на руки в месяц. Соответствующую вакансию разместило на HeadHunter компания «Аэроскан».

«Ваши обязанности: осуществление полетов беспилотных воздушных судов, просмотр результатов аэросъемки (видео и фото), работа с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, оформление отчетной документации. Требуется опыт управления транспортным средством категории B. Зарплата — от 120 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, квартальные и ежегодные премии, обучение и работу с самым лучшим оборудованием в области беспилотной авиации. Соискателям также обещают бесплатное проживание и корпоративную мобильную связь. По данным СБИС, ООО «Аэроскан» зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности является производство летательных аппаратов.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут строить мосты и дороги за 200 тысяч рублей. Такая зарплата предусмотрена за вахту в 45 смен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяков зовут работать операторами беспилотного воздушного судна на нефтезаводах вахтовым методом. Необходимо выполнять задачи по обследованию объектов нефтегазодобывающих предприятий. За работу обещают платить от 120 000 рублей на руки в месяц. Соответствующую вакансию разместило на HeadHunter компания «Аэроскан». «Ваши обязанности: осуществление полетов беспилотных воздушных судов, просмотр результатов аэросъемки (видео и фото), работа с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, оформление отчетной документации. Требуется опыт управления транспортным средством категории B. Зарплата — от 120 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на сайте HeadHunter. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, квартальные и ежегодные премии, обучение и работу с самым лучшим оборудованием в области беспилотной авиации. Соискателям также обещают бесплатное проживание и корпоративную мобильную связь. По данным СБИС, ООО «Аэроскан» зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности является производство летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут строить мосты и дороги за 200 тысяч рублей. Такая зарплата предусмотрена за вахту в 45 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...