В Пермском крае прогнозируется раннее начало ледохода

На реках Пермского края прогнозируется ранее начало ледохода. Как пояснили в минприроды региона, этому способствует аномально теплая погода.
«Температурные аномалии на территории Пермского края также отразились на водных объектах, вызвав уменьшение толщины ледового покрытия на реках и водоемах, что в итоге может повлиять на более ранее начало ледохода», — говорится на сайте министерства. При этом режимы работы Камской и Воткинской ГЭС пока не менялись.
В Пермском крае уже утвержден план основных противопаводковых мероприятий. Минприроды направило в муниципалитеты рекомендации о создании аварийных бригад, подготовке необходимой техники, распилке льда на затороопасных участках, прочистке дренажных канав и пропускных отверстий под дорогами.
Ранее профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов сообщал URA.RU, что талых вод в пермские реки в этом году попадет больше, чем в прошлом. Но высокого половодья весной ожидать не стоит.
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