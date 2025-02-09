09 февраля 2025

В Пермском крае прогнозируется раннее начало ледохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Реки вскроются раньше обычного
Реки вскроются раньше обычного Фото:

На реках Пермского края прогнозируется ранее начало ледохода. Как пояснили в минприроды региона, этому способствует аномально теплая погода.

«Температурные аномалии на территории Пермского края также отразились на водных объектах, вызвав уменьшение толщины ледового покрытия на реках и водоемах, что в итоге может повлиять на более ранее начало ледохода», — говорится на сайте министерства. При этом режимы работы Камской и Воткинской ГЭС пока не менялись.

В Пермском крае уже утвержден план основных противопаводковых мероприятий. Минприроды направило в муниципалитеты рекомендации о создании аварийных бригад, подготовке необходимой техники, распилке льда на затороопасных участках, прочистке дренажных канав и пропускных отверстий под дорогами.

Ранее профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов сообщал URA.RU, что талых вод в пермские реки в этом году попадет больше, чем в прошлом. Но высокого половодья весной ожидать не стоит. 

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На реках Пермского края прогнозируется ранее начало ледохода. Как пояснили в минприроды региона, этому способствует аномально теплая погода. «Температурные аномалии на территории Пермского края также отразились на водных объектах, вызвав уменьшение толщины ледового покрытия на реках и водоемах, что в итоге может повлиять на более ранее начало ледохода», — говорится на сайте министерства. При этом режимы работы Камской и Воткинской ГЭС пока не менялись. В Пермском крае уже утвержден план основных противопаводковых мероприятий. Минприроды направило в муниципалитеты рекомендации о создании аварийных бригад, подготовке необходимой техники, распилке льда на затороопасных участках, прочистке дренажных канав и пропускных отверстий под дорогами. Ранее профессор Пермского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов сообщал URA.RU, что талых вод в пермские реки в этом году попадет больше, чем в прошлом. Но высокого половодья весной ожидать не стоит. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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