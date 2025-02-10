«Руки прочь»: у пермских любителей вкусной шаурмы появился заступник

Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края Олег Постников заступился за владельцев кафе по продаже шаурмы. По словам Постникова, после массового отравления шаурмой в кунгурском кафе на уровне краевого правительства предлагается ввести ограничения на подобные точки общепита. Инициативу Постников считает губительной — как для покупателей, так и для добросовестных владельцев точек фаст-фуда.
«Насколько мне известно, сейчас на уровне правительства региона и губернатора обсуждается вопрос о разработке законопроекта, который серьезно ограничивает действие шаурмичных, маленьких заведений общепита и торговлю едой „с колес“, — сказал Постников. Депутат добавил, что подобные предложения могут вызвать волну недовольства в обществе и серьезно отразятся на работе бизнеса. Лидер либерал-демократов в краевом ЗС призвал отказаться от кампанейщины и не лишать пермяков сытной недорогой еды из-за одного недобросовестного продавца.
«В случае, если законопроект об ограничении торговли стритфудом будет вынесен на голосование, то фракция ЛДПР в заксобрании его не поддержит. Мы считаем кампанейщину в таком вопросе недопустимой и вредной. Есть конкретный случай, есть конкретное нарушение. Вот с этим и надо разбираться. А „закручивать гайки“ и без того „затюканным“ проверками и избыточным контролем добросовестным предпринимателям — это не дело», — считает Постников.
Соблюдение предпринимателями простых санитарных правил позволило бы исключить ситуации, подобные тем, что произошли в Кунгуре, пояснил URA.RU пермский бизнес-омбудсмен Павел Новоселов. По его словам, самые распространенные причины отравлений — это человеческий фактор: ошибки персонала при оказании услуг питания и приготовлении продукции.
По мнению аналитика Льва Хмелевского, в Пермском крае сложилась любопытная ситуация: оппозиционная с точки зрения политических смыслов партия добросовестно выполняет поручение президента РФ. Она встала на защиту интересов бизнеса, тогда как местная власть напротив, действует в парадигме «не пущать и запрещать». «Пермский регион не единственный, где местным властям сложно перестроить не только привычные методы и реакции на те или иные события, но и саму идеологию своих действий в условиях новых экономических вызовов», — резюмирует Хмелевский.
Десятки человек в Кунгуре отравились шаурмой, поев в местном кафе SHAURMA COSMOS. В ней мясо просто лежало на полу, не было холодильников и моечных ванн. Роспотребнадзор инициировал проверки, после этого кафе закрыли.
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