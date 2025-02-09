Туман в Перми образовался из-за теплого воздуха из Скандинавии

Туман, который накрыл Пермь в минувшие выходные, возник благодаря затоку теплого воздуха со стороны Скандинавии. Такой туман называется адвективным, он образуется, когда относительно теплый и влажный воздух передвигается над холодной поверхностью Земли, рассказали метеорологи.
«Этот туман адвективный, по сути очень низкая облачность под инверсией», — пояснили в ГИС центре ПГНИУ, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram. Метеорологи ранее предупреждали, что в субботу и воскресенье в Пермь со стороны Скандинавии поступит порция очень теплого воздуха, что приведет к увеличению облачности.
В понедельник и вторник низкая облачность, которая наблюдалась в выходные, еще сохранится, но в основном в северной части края. К концу недели в Прикамье похолодает.
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