09 февраля 2025

Туман в Перми образовался из-за теплого воздуха из Скандинавии

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Зимний туман удивил пермяков
Зимний туман удивил пермяков Фото:

Туман, который накрыл Пермь в минувшие выходные, возник благодаря затоку теплого воздуха со стороны Скандинавии. Такой туман называется адвективным, он образуется, когда относительно теплый и влажный воздух передвигается над холодной поверхностью Земли, рассказали метеорологи.

«Этот туман адвективный, по сути очень низкая облачность под инверсией», — пояснили в ГИС центре ПГНИУ, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram. Метеорологи ранее предупреждали, что в субботу и воскресенье в Пермь со стороны Скандинавии поступит порция очень теплого воздуха, что приведет к увеличению облачности.

В понедельник и вторник низкая облачность, которая наблюдалась в выходные, еще сохранится, но в основном в северной части края. К концу недели в Прикамье похолодает

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Туман, который накрыл Пермь в минувшие выходные, возник благодаря затоку теплого воздуха со стороны Скандинавии. Такой туман называется адвективным, он образуется, когда относительно теплый и влажный воздух передвигается над холодной поверхностью Земли, рассказали метеорологи. «Этот туман адвективный, по сути очень низкая облачность под инверсией», — пояснили в ГИС центре ПГНИУ, отвечая на вопросы подписчиков в Telegram. Метеорологи ранее предупреждали, что в субботу и воскресенье в Пермь со стороны Скандинавии поступит порция очень теплого воздуха, что приведет к увеличению облачности. В понедельник и вторник низкая облачность, которая наблюдалась в выходные, еще сохранится, но в основном в северной части края. К концу недели в Прикамье похолодает. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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