Российская экономика выросла вопреки ожиданиям Запада, и это произошло во многом благодаря эффективному руководству главы Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая является одной из лучших в своем деле. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла в том числе благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — говорится в материале агентства. Там добавили, что особенно стоит обратить внимание на удивительную стойкость России под давлением беспрецедентных западных санкций.
Несмотря на введение новых санкций Евросоюза (ЕС), российские власти уверены в своей способности справиться с давлением, а западные эксперты часто указывают на неэффективность этих мер. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что санкции против России наносят вред мировой экономике в целом, а их истинная цель — ухудшение жизни людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.