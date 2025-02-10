В США Набиуллину назвали одной из лучших глав ЦБ в мире

Bloomberg: экономика России показала рост благодаря усилиям Эльвиры Набиуллиной
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Деятельность Набиуллиной на посту главы ЦБ РФ вызывает уважение, пишет Bloomberg
Деятельность Набиуллиной на посту главы ЦБ РФ вызывает уважение, пишет Bloomberg Фото:

Российская экономика выросла вопреки ожиданиям Запада, и это произошло во многом благодаря эффективному руководству главы Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая является одной из лучших в своем деле. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла в том числе благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — говорится в материале агентства. Там добавили, что особенно стоит обратить внимание на удивительную стойкость России под давлением беспрецедентных западных санкций.

Несмотря на введение новых санкций Евросоюза (ЕС), российские власти уверены в своей способности справиться с давлением, а западные эксперты часто указывают на неэффективность этих мер. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что санкции против России наносят вред мировой экономике в целом, а их истинная цель — ухудшение жизни людей.

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Российская экономика выросла вопреки ожиданиям Запада, и это произошло во многом благодаря эффективному руководству главы Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, которая является одной из лучших в своем деле. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Вместо того чтобы рухнуть, как многие ожидали, российская экономика выросла в том числе благодаря одной из лучших в мире глав центрального банка», — говорится в материале агентства. Там добавили, что особенно стоит обратить внимание на удивительную стойкость России под давлением беспрецедентных западных санкций. Несмотря на введение новых санкций Евросоюза (ЕС), российские власти уверены в своей способности справиться с давлением, а западные эксперты часто указывают на неэффективность этих мер. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что санкции против России наносят вред мировой экономике в целом, а их истинная цель — ухудшение жизни людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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