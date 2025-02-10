Жажда россиян к роскоши спровоцировала рост цен на мясо

NTech: цены на мясо в РФ выросли из-за спроса россиян на его премиальные виды
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Интерес россиян к премиальным видам мяса спровоцировал рост цен
Интерес россиян к премиальным видам мяса спровоцировал рост цен Фото:

За последний год некоторые части бройлера и свинины, а именно крылья, филе и грудинка на кости, показали значительный рост закупочных цен — от 11% до 46%. Это связано с увеличением предпочтения потребителей к более дорогим видам мяса и повышенным экспортным интересом к определенным его частям. Соответствующие данные приводят аналитики. 

«Премиальные части разделки бройлера и свинины оказались единственными видами мяса, показывающими заметный рост цен, следует из мониторинга аналитической компании NTech, сделанного при участии Национального союза птицеводов и Национального союза свиноводов», — передают журналисты «Коммерсанта». При этом отмечается, что курица и свинина остаются востребованными видами мяса в России, однако в последнее время интерес людей стал прослеживаться к более премиальным видам мяса, таким как говядина и индейка.

На оптовых закупках стоимость куриных крыльев к началу февраля достигла 162 тысячи рублей, что на 16% выше прошлогоднего уровня. Цена на филе курицы возросла на 11%, достигнув 306 рублей за килограмм, а грудинка свинины подскочила на 46%, стоимость которой составила 275 рублей за килограмм.

При этом цены на другие части мяса показали спад. Средняя цена на куриные окорочка упала на 8%, до 160 рублей за кило, а стоимость голени снизилась на 15%, до 155 рублей за килограмм. Стоимость механически обваленного фарша сократилась вдвое, до 44 рублей. Для свинины цена на окорок уменьшилась на 2%, до 255 рублей, а стоимость лопаток и полутуш незначительно выросла.

О подорожании мяса и других продуктов в России также говорили и в 2024 году. Наблюдался рост цен на мясные и рыбные продукты, а также овощи, молоко.

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За последний год некоторые части бройлера и свинины, а именно крылья, филе и грудинка на кости, показали значительный рост закупочных цен — от 11% до 46%. Это связано с увеличением предпочтения потребителей к более дорогим видам мяса и повышенным экспортным интересом к определенным его частям. Соответствующие данные приводят аналитики.  «Премиальные части разделки бройлера и свинины оказались единственными видами мяса, показывающими заметный рост цен, следует из мониторинга аналитической компании NTech, сделанного при участии Национального союза птицеводов и Национального союза свиноводов», — передают журналисты «Коммерсанта». При этом отмечается, что курица и свинина остаются востребованными видами мяса в России, однако в последнее время интерес людей стал прослеживаться к более премиальным видам мяса, таким как говядина и индейка. На оптовых закупках стоимость куриных крыльев к началу февраля достигла 162 тысячи рублей, что на 16% выше прошлогоднего уровня. Цена на филе курицы возросла на 11%, достигнув 306 рублей за килограмм, а грудинка свинины подскочила на 46%, стоимость которой составила 275 рублей за килограмм. При этом цены на другие части мяса показали спад. Средняя цена на куриные окорочка упала на 8%, до 160 рублей за кило, а стоимость голени снизилась на 15%, до 155 рублей за килограмм. Стоимость механически обваленного фарша сократилась вдвое, до 44 рублей. Для свинины цена на окорок уменьшилась на 2%, до 255 рублей, а стоимость лопаток и полутуш незначительно выросла. О подорожании мяса и других продуктов в России также говорили и в 2024 году. Наблюдался рост цен на мясные и рыбные продукты, а также овощи, молоко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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