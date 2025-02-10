В Перми охранная фирма закупила антидроновые ружья. Фото

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Ружье способно принудительно посадить БПЛА
Ружье способно принудительно посадить БПЛА Фото:

В Перми частная охранная фирма «Цербер» закупила для сотрудников антидроновые ружья. Также в арсенале ЧОП появились детекторы для обнаружения беспилотников.

«Компанией „Цербер“ были приобретены антидроновые ружья отечественного производителя, которые предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска. Для обнаружения, идентификации и сигнализации о приближении дронов были приобретены ручные портативные детекторы дронов», — говорится на сайте компании.

Атаки дронов на российские регионы происходят со стороны Украины ежедневно. До Пермского края БПЛА не долетали.

Новое оружие закупили для защиты от беспилотников
Новое оружие закупили для защиты от беспилотников
Фото:

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В Перми частная охранная фирма «Цербер» закупила для сотрудников антидроновые ружья. Также в арсенале ЧОП появились детекторы для обнаружения беспилотников. «Компанией „Цербер“ были приобретены антидроновые ружья отечественного производителя, которые предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска. Для обнаружения, идентификации и сигнализации о приближении дронов были приобретены ручные портативные детекторы дронов», — говорится на сайте компании. Атаки дронов на российские регионы происходят со стороны Украины ежедневно. До Пермского края БПЛА не долетали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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