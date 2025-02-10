В Перми частная охранная фирма «Цербер» закупила для сотрудников антидроновые ружья. Также в арсенале ЧОП появились детекторы для обнаружения беспилотников.
«Компанией „Цербер“ были приобретены антидроновые ружья отечественного производителя, которые предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска. Для обнаружения, идентификации и сигнализации о приближении дронов были приобретены ручные портативные детекторы дронов», — говорится на сайте компании.
Атаки дронов на российские регионы происходят со стороны Украины ежедневно. До Пермского края БПЛА не долетали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!