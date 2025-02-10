Пермь и итальянский Таранто готовы стать городами-побратимами

Почетный консул России в Бари Микеле Боллеттьери заявил о планах сделать Пермь и итальянский Таранто городами-побратимами. По его словам, есть также идея проведения общего ежегодного фестиваля.
«Трудности пройдут. У нас уже готовы проекты, которые заработают в тот же миг. К примеру, сделать городами-побратимами Таранто и Пермь, с программой ежегодного фестиваля — раз в год в Перми, раз в год в Таранто», — сказал Боллеттьери в интервью «России 1».
По данным на сайте мэрии Перми, сейчас у города семь побратимов. Это Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Дуйсбург (Германия), Агридженто (Италия), Циндао (Китай) и Минск (Беларусь). В 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине, Оксфорд и Луисвилль заявили о прекращении побратимских отношений. Позже в администрации Перми сказали, что будут «развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!