В десятках школ и детсадов Пермского края ввели карантин

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Школьники обучаются дистанционно
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В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ученики 85 классов отправлены на дистант. Также закрыты на карантин 96 групп в детских садах.

«С 3 по 9 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 4,7%, зарегистрировано 16506 случаев ОРВИ и гриппа. Образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 96 группах в 54 дошкольных образовательных организациях, в 85 классах в 47 школах, в 19 группах в 4 средних профессиональных организациях», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

На прошлой неделе, как рассказывало URA.RU, количество закрытых на карантин школьных классов и групп в детских садах было гораздо меньше. По данным на 2 февраля на дистанционное обучение был переведен 41 класс и закрыто 49 групп в детсадах. 

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В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ученики 85 классов отправлены на дистант. Также закрыты на карантин 96 групп в детских садах. «С 3 по 9 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 4,7%, зарегистрировано 16506 случаев ОРВИ и гриппа. Образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 96 группах в 54 дошкольных образовательных организациях, в 85 классах в 47 школах, в 19 группах в 4 средних профессиональных организациях», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. На прошлой неделе, как рассказывало URA.RU, количество закрытых на карантин школьных классов и групп в детских садах было гораздо меньше. По данным на 2 февраля на дистанционное обучение был переведен 41 класс и закрыто 49 групп в детсадах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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