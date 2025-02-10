В десятках школ и детсадов Пермского края ввели карантин

В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, ученики 85 классов отправлены на дистант. Также закрыты на карантин 96 групп в детских садах.
«С 3 по 9 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 4,7%, зарегистрировано 16506 случаев ОРВИ и гриппа. Образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 96 группах в 54 дошкольных образовательных организациях, в 85 классах в 47 школах, в 19 группах в 4 средних профессиональных организациях», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
На прошлой неделе, как рассказывало URA.RU, количество закрытых на карантин школьных классов и групп в детских садах было гораздо меньше. По данным на 2 февраля на дистанционное обучение был переведен 41 класс и закрыто 49 групп в детсадах.
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