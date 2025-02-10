Большинство россиян не думают о накоплениях к старости

Большинство россиян не копят на старость, рассчитывая на пенсию и поддержку близких. Об этом стало известно из результатов исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Эволюция» и Финансового университета.
«Большинство россиян не делают финансовых накоплений на старость, они рассчитывают на государственную пенсию и помощь близких», — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что 99% респондентов желают жить в достатке на пенсии, но 89% не делают финансовых шагов для этого. При этом 43% рассчитывают на государственную помощь, 27% — на собственные накопления.
За три года значительно возросла доля молодежи, надеющейся на пенсию от государства, с менее 10% до 44%, в то время как среди тех, кто планирует полагаться на личные сбережения, наблюдается снижение с 65% до 26%. Более половины опрошенных рассчитывают на поддержку близких, и 45% рассматривают различные финансовые инструменты для формирования накоплений, хотя лишь небольшая часть участвует в пенсионных программах или инвестирует.
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