Большинство россиян не думают о накоплениях к старости

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99% респондентов хотят жить в достатке на пенсии, но 89% не принимают мер для этого
99% респондентов хотят жить в достатке на пенсии, но 89% не принимают мер для этого Фото:

Большинство россиян не копят на старость, рассчитывая на пенсию и поддержку близких. Об этом стало известно из результатов исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Эволюция» и Финансового университета.

«Большинство россиян не делают финансовых накоплений на старость, они рассчитывают на государственную пенсию и помощь близких», — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что 99% респондентов желают жить в достатке на пенсии, но 89% не делают финансовых шагов для этого. При этом 43% рассчитывают на государственную помощь, 27% — на собственные накопления.

За три года значительно возросла доля молодежи, надеющейся на пенсию от государства, с менее 10% до 44%, в то время как среди тех, кто планирует полагаться на личные сбережения, наблюдается снижение с 65% до 26%. Более половины опрошенных рассчитывают на поддержку близких, и 45% рассматривают различные финансовые инструменты для формирования накоплений, хотя лишь небольшая часть участвует в пенсионных программах или инвестирует.

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Большинство россиян не копят на старость, рассчитывая на пенсию и поддержку близких. Об этом стало известно из результатов исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Эволюция» и Финансового университета. «Большинство россиян не делают финансовых накоплений на старость, они рассчитывают на государственную пенсию и помощь близких», — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что 99% респондентов желают жить в достатке на пенсии, но 89% не делают финансовых шагов для этого. При этом 43% рассчитывают на государственную помощь, 27% — на собственные накопления. За три года значительно возросла доля молодежи, надеющейся на пенсию от государства, с менее 10% до 44%, в то время как среди тех, кто планирует полагаться на личные сбережения, наблюдается снижение с 65% до 26%. Более половины опрошенных рассчитывают на поддержку близких, и 45% рассматривают различные финансовые инструменты для формирования накоплений, хотя лишь небольшая часть участвует в пенсионных программах или инвестирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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