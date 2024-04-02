Путин пообещал облегчить получение статуса инвалида бойцам ЧВК

02 апреля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен уравнять права бойцов ЧВК и ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из частных военных компаний смогут получить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с главой фонда «Защитники отечества» Анной Цивилевой. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил о необходимости восстановления прав и льгот для бойцов частных компаний. По его словам, юридически ЧВК в России нет, поэтому необходимо проработать этот вопрос для уравнивания частных армий с Вооруженными силами, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы из частных военных компаний смогут получить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с главой фонда «Защитники отечества» Анной Цивилевой. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил о необходимости восстановления прав и льгот для бойцов частных компаний. По его словам, юридически ЧВК в России нет, поэтому необходимо проработать этот вопрос для уравнивания частных армий с Вооруженными силами, пишет Life.