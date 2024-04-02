02 апреля 2024

Путин пообещал облегчить получение статуса инвалида бойцам ЧВК

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин намерен уравнять права бойцов ЧВК и ВС РФ Фото:
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Бойцы из частных военных компаний смогут получить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с главой фонда «Защитники отечества» Анной Цивилевой. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин заявил о необходимости восстановления прав и льгот для бойцов частных компаний. По его словам, юридически ЧВК в России нет, поэтому необходимо проработать этот вопрос для уравнивания частных армий с Вооруженными силами, пишет Life.

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Бойцы из частных военных компаний смогут получить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с главой фонда «Защитники отечества» Анной Цивилевой. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявил о необходимости восстановления прав и льгот для бойцов частных компаний. По его словам, юридически ЧВК в России нет, поэтому необходимо проработать этот вопрос для уравнивания частных армий с Вооруженными силами, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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