Путин пообещал облегчить получение статуса инвалида бойцам ЧВК

Бойцы из частных военных компаний смогут получить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Бойцы ЧВК смогут получать статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию», — сказал Владимир Путин. Свое заявление он сделал на встрече с главой фонда «Защитники отечества» Анной Цивилевой. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин заявил о необходимости восстановления прав и льгот для бойцов частных компаний. По его словам, юридически ЧВК в России нет, поэтому необходимо проработать этот вопрос для уравнивания частных армий с Вооруженными силами, пишет
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