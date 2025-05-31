31 мая 2025

Колесник: Россия меньше всех желает смерти Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Колесника, Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ
По словам Колесника, Зеленский знает, что Москва не простит ему гибель людей на территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не заинтересована в смерти президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он должен предстать перед судом и понести ответственность за свои действия. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек он заказал в России, сколько убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия на 9 Мая проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.

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Россия не заинтересована в смерти президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он должен предстать перед судом и понести ответственность за свои действия. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник. «Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек он заказал в России, сколько убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия на 9 Мая проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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