Россия не заинтересована в смерти президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он должен предстать перед судом и понести ответственность за свои действия. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.
«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден. Его культурная программа — выжить и закопаться где-нибудь, как червю. Он знает, сколько человек он заказал в России, сколько убито по его приказу. Это ему никогда не простят», — отметил Колесник в интервью NEWS.ru.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко осудил заявления Владимира Зеленского, назвав его отказ от перемирия на 9 Мая проявлением трусости. Он подчеркнул, что действия киевского режима привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению Украины.
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