31 мая 2025

161.RU: мужчина устроил резню в центре Ростова из-за изнасилования

© Служба новостей «URA.RU»
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Резня в Ростове: мужчина убил прохожего, обвинив его в изнасиловании
Резня в Ростове: мужчина убил прохожего, обвинив его в изнасиловании Фото:

Вечером 31 мая в центре Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожего и смертельно ранил его. По словам очевидцев, он объяснил свой поступок местью за изнасилование девушки по имени Таня. Об этом сообщают местные СМИ. 

«Вчера Таню насиловал, я за это и убил его, что он насиловал. Я правильно сделал, не надо было насиловать», — заявил подозреваемый изданию 161.RU. 

Инцидент произошел в Братском переулке. Подозреваемого оперативно задержали полицейские. Следственные органы провели осмотр места преступления, назначили экспертизы и начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам предварительных действий. 

Ранее в Москве произошел похожий инцидент: 10 мая 2025 года трое мужчин, в том числе уроженец Тюмени, напали с ножом на молодого человека, который пытался защитить девушку. Тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, а пострадавший был госпитализирован.

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Вечером 31 мая в центре Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожего и смертельно ранил его. По словам очевидцев, он объяснил свой поступок местью за изнасилование девушки по имени Таня. Об этом сообщают местные СМИ.  «Вчера Таню насиловал, я за это и убил его, что он насиловал. Я правильно сделал, не надо было насиловать», — заявил подозреваемый изданию 161.RU.  Инцидент произошел в Братском переулке. Подозреваемого оперативно задержали полицейские. Следственные органы провели осмотр места преступления, назначили экспертизы и начали проверку. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам предварительных действий.  Ранее в Москве произошел похожий инцидент: 10 мая 2025 года трое мужчин, в том числе уроженец Тюмени, напали с ножом на молодого человека, который пытался защитить девушку. Тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, а пострадавший был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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