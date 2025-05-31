Россияне не могут посмотреть финал Лиги чемпионов

Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
«Единственный, кто транслировал финал Лиги чемпионов, обвалился. Матч Пари Сен-Жермен — Интер. Спасибо, ребята», — негодуют пользователи соцсетей.
Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы.
Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу Okko запрос для комментария. При получении он будет опубликован.
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