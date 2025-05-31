31 мая 2025

Россияне не могут посмотреть финал Лиги чемпионов

Транслирующий финал Лиги чемпионов Okko столкнулся со сбоями
© Служба новостей «URA.RU»
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Любители футбола возмутились тем, что не смогли увидеть трансляцию матча
Любители футбола возмутились тем, что не смогли увидеть трансляцию матча Фото:

Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«Единственный, кто транслировал финал Лиги чемпионов, обвалился. Матч Пари Сен-Жермен — Интер. Спасибо, ребята», — негодуют пользователи соцсетей.

Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы.

Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу Okko запрос для комментария. При получении он будет опубликован.

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Стриминговый сервис Okko столкнулся с масштабным сбоем во время трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственная площадка, где была доступна трансляции матча Пари Сен-Жермен — Интер, оказалась недоступна в России. За последний час на невозможность воспользоваться сервисом поступило 3488 жалоб от пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. «Единственный, кто транслировал финал Лиги чемпионов, обвалился. Матч Пари Сен-Жермен — Интер. Спасибо, ребята», — негодуют пользователи соцсетей. Россияне массово жалуются на невозможность открыть приложение Okko на телевизорах. Подключиться к трансляции матчей или оформить подписку любители футбола также не могут. В социальных сетях подписчики Okko выражают недовольство из-за того, что не смогли посмотреть важные моменты матча, пропустив голы. Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу Okko запрос для комментария. При получении он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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