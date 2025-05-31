Украина в ночь на 31 мая вновь массово обстреляла российскую территорию при помощи беспилотников. В частности, ВСУ атаковали Курскую область, запустив дроны по Рыльскому и Льговскому районам. Какие еще территории пострадали от украинских БПЛА — в карте URA.RU.
ВСУ атаковали Рыльск, пострадали дети
Утром 31 мая беспилотники ВСУ нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы области, в результате атак сначала пострадали семь человек, в том числе двое детей.
«В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще две женщины и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — написал Александр Хинштейн.
Затем количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Среди них — еще двое детей, получившие минно-взрывные травмы средней тяжести.
Также сообщалось об ударе ВСУ по агропредприятию «Южная» в Рыльском районе, в результате чего возник пожар. Также был зафиксирован удар по многоэтажкам. В результате вспыхнула квартира, и загорелись балконы. В соседнем жилом доме один из беспилотников ударил по третьему этажу здания.
Атаковали дронами и снарядами: один человек погиб в Белгородской области
ВСУ за сутки запустили по Белгородской области 58 беспилотников и 42 боеприпасов, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
В Шебекинском муниципальном округе были зафиксированы три артиллерийских обстрела, в ходе которых по городу Шебекино, а также по селам Авиловка, Архангельское, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка было выпущено 13 снарядов. Кроме того, по этим территориям ВСУ запустили 24 дрона, из которых 10 удалось подавить при помощи средств противовоздушной обороны. Как сообщил глава региона, в результате обстрела города Шебекино пострадали два человека.
На участке автомобильной дороги между Архангельским и Муромом в Белгородской области в результате атаки дрона также был ранен человек, пострадавший доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии. Еще один житель получил легкие травмы при ударе беспилотника по автомобилю «Газель» — ему оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.
В Шебекино также были повреждены три жилых дома, хозяйственная постройка, два предприятия, двенадцать транспортных средств и один гараж. В селе Ржевка повреждены частный дом и забор соседнего домовладения, в Авиловке — легковой автомобиль, в Вознесеновке — жилой дом, забор другого домовладения и грузовая машина, в Маломихайловке — грузовой автомобиль «КамАЗ». Помимо этого, в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона произошло возгорание движущегося автомобиля.
Также были атакованы и другие территории. В поселке Октябрьский повреждены жилой дом, забор соседнего участка и четыре хозяйственные постройки. В селе Беловское пострадало оборудование на территории одного из предприятий, в Орловке — легковой автомобиль, в Нижнем Ольшанце — объект связи, а в Бочковке — инфраструктурный объект водоснабжения.
В Борисовском районе два беспилотника атаковали поселок Борисовка и село Грузское. В результате повреждены частный дом и хозяйственная постройка в Борисовке, а также жилой дом в Грузском.
В Грайвороновском муниципальном округе пять населенных пунктов подверглись двум обстрелам: было выпущено девять боеприпасов и совершено четыре атаки дронов, два из которых были сбиты. В селе Пороз повреждена линия электропередачи; электроснабжение на данный момент восстановлено.
В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и зафиксировано 13 атак беспилотников; последствия уточняются. В Волоконовском районе в результате удара беспилотника повреждены хозяйственное помещение и две единицы техники.
Над Валуйским муниципальным округом подавлен один беспилотник, в селе Логачевка. Там действует режим чрезвычайной ситуации. В результате украинского удара погиб один человек от удара дрона по автомобилю, сообщали Гладков.
Один человек был ранен в Брянской области
В результате атаки украинских беспилотников, совершенной по поселку Уборки Климовского района Брянской области, был ранен один из местных жителей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По словам главы региона, пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь — он был госпитализирован. Губернатор ему скорейшего выздоровления.
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