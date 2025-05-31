Молодой человек устроил резню на остановке в Москве: подробности, погибшие

В Москве на остановке у школы на Бескудниковском бульваре произошла поножовщина. По предварительным данным, несовершеннолетний молодой человек приревновал свою девушку и нанес ей удар ножом. Она скончалась на месте. Подробности — в материале URA.RU.
Поножовщину устроил юноша в Москве
В Москве утром 31 мая на Бескудниковском бульваре молодой человек убил свою 17-летнюю девушку. Поводом, согласно сообщениям, стала ревность.
Юноша встретил возлюбленную с другим молодым человеком и на почве ревности напал на нее с ножом. «Молодой человек приревновал свою девушку к другому парню, с которым увидел ее. В итоге возлюбленной он нанес несколько ножевых», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. От полученных ранений девушка скончалась на месте до приезда врачей.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о личности подозреваемого и его задержании уточняется. Ведется проверка.
Версия о суициде
На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако спасти девушку не удалось. Выдвигается версия, что после нападения подозреваемый покончил с собой. Как сообщает telegram-канал Readovka, трагедии предшествовала ссора между группой молодых людей.
По поводу поножовщины возбудили дело
Возбуждено уголовное дело после убийства 17-летней девушки на Бескудниковском бульваре. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы, преступление произошло вечером, подозреваемым является молодой человек, который, по данным следствия, напал на свою знакомую с ножом возле остановки, пишет РЕН ТВ.
В СК сообщили, что в ходе нападения злоумышленник причинил ножевое ранение спутнику девушки. Причиной конфликта, по предварительным данным органов, стала ревность.
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