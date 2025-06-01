Оперштаб создан после обрушения моста с поездом в Брянской области

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На месте работают спасатели
На месте работают спасатели Фото:
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Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

Оперативный штаб для координации действий создан на базе Ситуационного центра Минтранса России после обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе министерства 31 мая, к работе штаба привлечены представители РЖД и МЧС России. Ситуационный центр Минтранса поддерживает связь с региональными властями для оперативного реагирования на последствия инцидента.

«На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями», — уточнили в министерстве.

По предварительной информации, мост обрушился после столкновения поезда с автомобилями. В результате есть пострадавшие. Официальные данные о количестве жертв и характере повреждений уточняются. Специалисты экстренных служб уже работают на месте аварии, проводится оценка ущерба и оказание необходимой помощи пострадавшим. URA.RU продолжает следить за развитием событий.

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Оперативный штаб для координации действий создан на базе Ситуационного центра Минтранса России после обрушения моста с автомобилями в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе министерства 31 мая, к работе штаба привлечены представители РЖД и МЧС России. Ситуационный центр Минтранса поддерживает связь с региональными властями для оперативного реагирования на последствия инцидента. «На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области. Также Ситуационный центр находится на связи с региональными властями», — уточнили в министерстве. По предварительной информации, мост обрушился после столкновения поезда с автомобилями. В результате есть пострадавшие. Официальные данные о количестве жертв и характере повреждений уточняются. Специалисты экстренных служб уже работают на месте аварии, проводится оценка ущерба и оказание необходимой помощи пострадавшим. URA.RU продолжает следить за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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