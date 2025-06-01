Чуангсри впервые приняла участие в конкурсе красоты в 17 лет
Сучата Чуангсри из Таиланда стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира». Он прошел 31 мая в индийском Хайдарабаде. На торжественной церемонии в выставочном центре HITEX девушка получила корону от прошлогодней победительницы мероприятия — Кристины Пышковой из Чехии. Новой финалистке составили конкуренцию 108 конкурсанток со всего мира.
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