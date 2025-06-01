«Мисс Мира-2025»: как прошел конкурс, победительница, как выглядят участницы. Фоторепортаж

Сучата Чуангсри из Таиланда стала Мисс Мира-2025
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Чуангсри впервые приняла участие в конкурсе красоты в 17 лет Фото:

Сучата Чуангсри из Таиланда стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира». Он прошел 31 мая в индийском Хайдарабаде. На торжественной церемонии в выставочном центре HITEX девушка получила корону от прошлогодней победительницы мероприятия — Кристины Пышковой из Чехии. Новой финалистке составили конкуренцию 108 конкурсанток со всего мира.

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Сучата Чуангсри из Таиланда стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Мира». Он прошел 31 мая в индийском Хайдарабаде. На торжественной церемонии в выставочном центре HITEX девушка получила корону от прошлогодней победительницы мероприятия — Кристины Пышковой из Чехии. Новой финалистке составили конкуренцию 108 конкурсанток со всего мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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