31 мая 2025

Появилось видео с места обрушения моста под Брянском, где пострадали десятки людей

Опубликованы первые кадры с места обрушения моста в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В момент обрушения моста под ним проезжал поезд
В момент обрушения моста под ним проезжал поезд Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале Baza.

«Видео с места обрушения моста в Брянской области. Под Выгоничами пострадал поезд „Климово — Москва“. По предварительным данным, мост был подорван», — сообщает telegram-канал.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что есть пострадавшие.

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В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале Baza. «Видео с места обрушения моста в Брянской области. Под Выгоничами пострадал поезд „Климово — Москва“. По предварительным данным, мост был подорван», — сообщает telegram-канал. Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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