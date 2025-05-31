Появилось видео с места обрушения моста под Брянском, где пострадали десятки людей

В момент обрушения моста под ним проезжал поезд
новость из сюжетаМост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области
В соцсетях появились первые кадры с места обрушения автомобильного моста в Брянской области. Они опубликованы в telegram-канале Baza.
«Видео с места обрушения моста в Брянской области. Под Выгоничами пострадал поезд „Климово — Москва“. По предварительным данным, мост был подорван», — сообщает telegram-канал.
Обрушение конструкции произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под мостом проезжал пассажирский поезд. Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что есть пострадавшие.
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