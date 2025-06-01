Грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста в Брянской области

Младенец пострадал при обрушении моста в Брянской области
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На место ЧП выехала детская реанимация
На место ЧП выехала детская реанимация Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста, вызванного ДТП с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает региональный центр медицинских катастроф.

«Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5-6 месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили РИА Новости. 

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Брянской области грудной ребенок оказался в тяжелом состоянии после обрушения моста, вызванного ДТП с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает региональный центр медицинских катастроф. «Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок 5-6 месяцев в тяжелом состоянии», — сообщили РИА Новости.  Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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