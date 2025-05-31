31 мая 2025

В Мюнхене идет финал Лиги чемпионов УЕФА

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Главный матч начался в 22 часа по Москве
Главный матч начался в 22 часа по Москве Фото:

В Мюнхене на стадионе Allianz Arena проходит решающая встреча Лиги чемпионов УЕФА, в которой за главный трофей турнира соперничают французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Ашраф Хакими отправил мяч в ворота миланского клуба. Уже на 20-й минуте преимущество парижан удвоил Дезире Дуэ, забив второй гол в ворота «Интера». Трансляцию ведет сервис Okko.

После завершения финального поединка за обеспечением общественного порядка в столице Франции будут следить 5,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила местная полиция.

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В Мюнхене на стадионе Allianz Arena проходит решающая встреча Лиги чемпионов УЕФА, в которой за главный трофей турнира соперничают французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Ашраф Хакими отправил мяч в ворота миланского клуба. Уже на 20-й минуте преимущество парижан удвоил Дезире Дуэ, забив второй гол в ворота «Интера». Трансляцию ведет сервис Okko. После завершения финального поединка за обеспечением общественного порядка в столице Франции будут следить 5,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила местная полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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