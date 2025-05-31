В Мюнхене идет финал Лиги чемпионов УЕФА

В Мюнхене на стадионе Allianz Arena проходит решающая встреча Лиги чемпионов УЕФА, в которой за главный трофей турнира соперничают французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.
Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Ашраф Хакими отправил мяч в ворота миланского клуба. Уже на 20-й минуте преимущество парижан удвоил Дезире Дуэ, забив второй гол в ворота «Интера». Трансляцию ведет сервис Okko.
После завершения финального поединка за обеспечением общественного порядка в столице Франции будут следить 5,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила местная полиция.
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