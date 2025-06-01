МЧС: при обрушении моста в Брянской области погибли трое, 28 — госпитализированы

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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. Об этом сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС России проводят осмотр поврежденных вагонов и локомотива поезда. Согласно предварительным данным, предоставленным Всероссийским центром медицины катастроф, в результате происшествия пострадал 31 человек. Трое из них погибли, а 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Для ликвидации последствий аварии задействовано около 180 специалистов. Привлечено 60 единиц техники.

В Брянской области произошло обрушение моста с находившимися на нем автомобилями в результате столкновения с поездом. По данным, распространяемым в telegram-каналах, имеются сведения о первых пострадавших. Информационное агентство URA.RU осуществляет онлайн-освещение событий.

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При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, из них 3 погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. Об этом сообщили в МЧС. Сотрудники МЧС России проводят осмотр поврежденных вагонов и локомотива поезда. Согласно предварительным данным, предоставленным Всероссийским центром медицины катастроф, в результате происшествия пострадал 31 человек. Трое из них погибли, а 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Для ликвидации последствий аварии задействовано около 180 специалистов. Привлечено 60 единиц техники. В Брянской области произошло обрушение моста с находившимися на нем автомобилями в результате столкновения с поездом. По данным, распространяемым в telegram-каналах, имеются сведения о первых пострадавших. Информационное агентство URA.RU осуществляет онлайн-освещение событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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