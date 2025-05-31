В Сумской области стали готовиться к приходу ВС РФ: события СВО за 31 мая

Алаудинов: страны НАТО более полугода готовили ВСУ к вторжению в Курскую область
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В странах НАТО более полугода готовили украинских солдат для вторжения в Курскую область, заявил Алаудинов
В странах НАТО более полугода готовили украинских солдат для вторжения в Курскую область, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение, предусматривающее обязательную эвакуацию жителей еще одиннадцати населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. Это произошло на фоне продвижения российских войск.

Также на Сумском направлении в плен сдалась элитная бригада украинских военных. Кроме того, стало известно, что страны НАТО на протяжении полугода готовили украинских солдат к захвату Курской области. Главное о спецоперации на Украине к 31 мая — в материале URA.RU.

Сумская область: расширение зоны эвакуации

Администрация Сумской области Украины в связи с продвижением российских войск увеличила количество населенных пунктов, в которых вводится обязательная эвакуация, до 11. Соответствующее постановление было подписано руководителем региона Олегом Григоровым. По заявлению властей, это касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цымбаловки, Шкуратовки, а также Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки.

В заявлении администрации подчеркивается необходимость жителей обозначенных районов немедленного покинуть свои дома. Расширение зоны эвакуации обусловлено изменениями в текущей оперативной ситуации. Григоров обратился к гражданам региона с настоятельной рекомендацией не затягивать с эвакуацией.

Продвижение ВС РФ в Сумской области не заканчивается  

Российские войска освободили село Водолаги в Сумской области в рамках формирования буферной зоны у границы. Также были ликвидированы опорные пункты ВСУ в регионе. 

В ответ на эти события командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения пограничной службы с целью усиления оборонительных позиций в данном регионе. Кроме того, в результате удара ракетного комплекса «Искандер» по территории Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS, передает «Пятый канал».

Элитная бригада ВСУ сдалась в плен 

На Сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных подразделений, которые прошли обучение в Европе по стандартам НАТО. Отмечается, что они сдаются в плен так же, как и обычные подразделения теробороны.

ВСУ более полугода вынашивали план по вторжению в Курскую область

Комитет штабов стран НАТО более полугода планировал вторжение ВСУ в Курскую область. Для этого украинские солдаты собрали дополнительные силы, технику и вооружение. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что захваченные территории Курской области планировалось использовать украинской стороной как аргумент на переговорах.

Работинское направление: ВСУ отступают 

ВСУ продолжают попытки удержать оборонительные рубежи на Работинском направлении в Запорожской области. Однако интенсивные артиллерийские удары российских войск вынуждают украинские подразделения отступать. Под воздействием атак с применением беспилотников и артиллерии ВСУ покидают ранее занятые укрепленные позиции и территории. В результате таких действий украинские военные либо отходят с потерями, либо сдаются в плен.

Украина держит в плену более 500 уроженцев ДНР

В настоящее время около 530 уроженцев ДНР держат в плену на Украине. По словам омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой, вся информация о них направлена в Минобороны РФ. Мороза рассчитывает, что российские представители на переговорах смогут опереться на эти сведения для содействия возвращению находящихся в плену граждан.  

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Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение, предусматривающее обязательную эвакуацию жителей еще одиннадцати населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. Это произошло на фоне продвижения российских войск. Также на Сумском направлении в плен сдалась элитная бригада украинских военных. Кроме того, стало известно, что страны НАТО на протяжении полугода готовили украинских солдат к захвату Курской области. Главное о спецоперации на Украине к 31 мая — в материале URA.RU. Сумская область: расширение зоны эвакуации Администрация Сумской области Украины в связи с продвижением российских войск увеличила количество населенных пунктов, в которых вводится обязательная эвакуация, до 11. Соответствующее постановление было подписано руководителем региона Олегом Григоровым. По заявлению властей, это касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цымбаловки, Шкуратовки, а также Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки. В заявлении администрации подчеркивается необходимость жителей обозначенных районов немедленного покинуть свои дома. Расширение зоны эвакуации обусловлено изменениями в текущей оперативной ситуации. Григоров обратился к гражданам региона с настоятельной рекомендацией не затягивать с эвакуацией. Продвижение ВС РФ в Сумской области не заканчивается   Российские войска освободили село Водолаги в Сумской области в рамках формирования буферной зоны у границы. Также были ликвидированы опорные пункты ВСУ в регионе.  В ответ на эти события командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения пограничной службы с целью усиления оборонительных позиций в данном регионе. Кроме того, в результате удара ракетного комплекса «Искандер» по территории Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS, передает «Пятый канал». Элитная бригада ВСУ сдалась в плен  На Сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных подразделений, которые прошли обучение в Европе по стандартам НАТО. Отмечается, что они сдаются в плен так же, как и обычные подразделения теробороны. ВСУ более полугода вынашивали план по вторжению в Курскую область Комитет штабов стран НАТО более полугода планировал вторжение ВСУ в Курскую область. Для этого украинские солдаты собрали дополнительные силы, технику и вооружение. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что захваченные территории Курской области планировалось использовать украинской стороной как аргумент на переговорах. Работинское направление: ВСУ отступают  ВСУ продолжают попытки удержать оборонительные рубежи на Работинском направлении в Запорожской области. Однако интенсивные артиллерийские удары российских войск вынуждают украинские подразделения отступать. Под воздействием атак с применением беспилотников и артиллерии ВСУ покидают ранее занятые укрепленные позиции и территории. В результате таких действий украинские военные либо отходят с потерями, либо сдаются в плен. Украина держит в плену более 500 уроженцев ДНР В настоящее время около 530 уроженцев ДНР держат в плену на Украине. По словам омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой, вся информация о них направлена в Минобороны РФ. Мороза рассчитывает, что российские представители на переговорах смогут опереться на эти сведения для содействия возвращению находящихся в плену граждан.  
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