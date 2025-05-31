В Сумской области стали готовиться к приходу ВС РФ: события СВО за 31 мая

Начальник Сумской областной государственной администрации Олег Григоров подписал распоряжение, предусматривающее обязательную эвакуацию жителей еще одиннадцати населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. Это произошло на фоне продвижения российских войск.
Также на Сумском направлении в плен сдалась элитная бригада украинских военных. Кроме того, стало известно, что страны НАТО на протяжении полугода готовили украинских солдат к захвату Курской области. Главное о спецоперации на Украине к 31 мая — в материале URA.RU.
Сумская область: расширение зоны эвакуации
Администрация Сумской области Украины в связи с продвижением российских войск увеличила количество населенных пунктов, в которых вводится обязательная эвакуация, до 11. Соответствующее постановление было подписано руководителем региона Олегом Григоровым. По заявлению властей, это касается Горобовки, Штановки, Вороновки, Янченков, Цымбаловки, Шкуратовки, а также Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского и Капитановки.
В заявлении администрации подчеркивается необходимость жителей обозначенных районов немедленного покинуть свои дома. Расширение зоны эвакуации обусловлено изменениями в текущей оперативной ситуации. Григоров обратился к гражданам региона с настоятельной рекомендацией не затягивать с эвакуацией.
Продвижение ВС РФ в Сумской области не заканчивается
Российские войска освободили село Водолаги в Сумской области в рамках формирования буферной зоны у границы. Также были ликвидированы опорные пункты ВСУ в регионе.
В ответ на эти события командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения пограничной службы с целью усиления оборонительных позиций в данном регионе. Кроме того, в результате удара ракетного комплекса «Искандер» по территории Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS, передает «Пятый канал».
Элитная бригада ВСУ сдалась в плен
На Сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных подразделений, которые прошли обучение в Европе по стандартам НАТО. Отмечается, что они сдаются в плен так же, как и обычные подразделения теробороны.
ВСУ более полугода вынашивали план по вторжению в Курскую область
Комитет штабов стран НАТО более полугода планировал вторжение ВСУ в Курскую область. Для этого украинские солдаты собрали дополнительные силы, технику и вооружение. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что захваченные территории Курской области планировалось использовать украинской стороной как аргумент на переговорах.
Работинское направление: ВСУ отступают
ВСУ продолжают попытки удержать оборонительные рубежи на Работинском направлении в Запорожской области. Однако интенсивные артиллерийские удары российских войск вынуждают украинские подразделения отступать. Под воздействием атак с применением беспилотников и артиллерии ВСУ покидают ранее занятые укрепленные позиции и территории. В результате таких действий украинские военные либо отходят с потерями, либо сдаются в плен.
Украина держит в плену более 500 уроженцев ДНР
В настоящее время около 530 уроженцев ДНР держат в плену на Украине. По словам омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой, вся информация о них направлена в Минобороны РФ. Мороза рассчитывает, что российские представители на переговорах смогут опереться на эти сведения для содействия возвращению находящихся в плену граждан.
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