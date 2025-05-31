Власти Украины понимают, что в будущем могут потерять еще больше территорий в Сумской области. Поэтому единственный выход для них — сесть за стол переговоров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Так эксперт прокомментировал заявление администрации Сумской области об расширении эвакуации.
«Уже понятно, что и военная помощь не поможет. И людей у киевского режима сражаться в таких масштабах просто нет, потому что окончательно всех уклонистов уже так вот бусифицировать (насильственная мобилизация на Украине — прим. URA.RU) не удастся. Желающих умирать за Украину наемников все меньше. И ситуация сама развивается так, что им нужно срочно отторговывать территорию Сумской области. Через политические переговоры попытаться остановить [расширение буферной зоны]», — сказал Михайлов.
Он отметил, что сегодня ситуация для ВСУ в Сумской области остается крайне негативной. Этому способствует не только малое количество солдат в резерве, но и создание России буферной зоны в регионе.
«Киеву придется только отдавать эти земли. Либо, как можно скорее, садиться за стол переговоров. Они должны осознавать, что четырьмя регионами, которые уже входят в состав России, дело может не закончиться, если Украина не прекратит свое абсолютно бессмысленное „упирание баранов на мосту“», — заключил военный эксперт.
Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина, в случае отказа от переговоров с Россией, может потерять сразу несколько территорий, граничащих с РФ. В их числе — Сумы, Одесса, Харьков.
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