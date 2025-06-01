Для пассажиров разрушенного мостом поезда организовали ПВЗ

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Для пострадавших организовали питание
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В поселке Выгоничи Брянской области на базе местной средней школы открыт пункт временного размещения для пассажиров поезда, который сошел с рельсов после обрушения автомобильного моста. Об этом 1 июня сообщили в администрации образовательного учреждения.

В школе уточнили, что эвакуированные граждане уже начали прибывать в пункт временного размещения. «Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает», — сообщили в Выгоничской школе РИА Новости, подтвердив, что учреждение принимает пострадавших.

Инцидент произошел в Выгоничском районе утром 31 мая. По информации губернатора Александра Богомаза, по причине обрушения автомобильного моста с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 Климов — Москва. В Московской железной дороге уточнили, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, что привело к разрушению пролетного строения моста. В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится оценка состояния пострадавших и выясняются обстоятельства происшествия.

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В поселке Выгоничи Брянской области на базе местной средней школы открыт пункт временного размещения для пассажиров поезда, который сошел с рельсов после обрушения автомобильного моста. Об этом 1 июня сообщили в администрации образовательного учреждения. В школе уточнили, что эвакуированные граждане уже начали прибывать в пункт временного размещения. «Люди прибывают, для них все организовано: и питание, и медицинская служба работает», — сообщили в Выгоничской школе РИА Новости, подтвердив, что учреждение принимает пострадавших. Инцидент произошел в Выгоничском районе утром 31 мая. По информации губернатора Александра Богомаза, по причине обрушения автомобильного моста с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86 Климов — Москва. В Московской железной дороге уточнили, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта, что привело к разрушению пролетного строения моста. В настоящее время на месте работают экстренные службы, проводится оценка состояния пострадавших и выясняются обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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