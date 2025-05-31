31 мая 2025

В МЧС ответили URA.RU на вопрос о крушении поезда

В МЧС не смогли оперативно прокомментировать крушение поезда под Брянском
© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС не смогли оперативно прокомментировать инцидент с поездом
В МЧС не смогли оперативно прокомментировать инцидент с поездом Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с крушением поезда в Брянской области. На вопрос корреспондента URA.RU о том, есть ли какие-то заявления по поводу обрушения моста и схода железнодорожного состава, пресс-служба ведомства заявила, что пока не может оперативно рассказать о ситуации.

"Пока без комментариев", — рассказали в пресс-службе. По предварительной информации telegram-каналов, в результате схода поезда есть пострадавшие, могут быть погибшие. 

Об инциденте стало известно в ночь на 1 июня. На первых появившихся в сети кадрах было запечатлено обрушение автомобильного моста и вагоны сошедшего с рельс поезда. Последние новости о событии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В МЧС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с крушением поезда в Брянской области. На вопрос корреспондента URA.RU о том, есть ли какие-то заявления по поводу обрушения моста и схода железнодорожного состава, пресс-служба ведомства заявила, что пока не может оперативно рассказать о ситуации. "Пока без комментариев", — рассказали в пресс-службе. По предварительной информации telegram-каналов, в результате схода поезда есть пострадавшие, могут быть погибшие.  Об инциденте стало известно в ночь на 1 июня. На первых появившихся в сети кадрах было запечатлено обрушение автомобильного моста и вагоны сошедшего с рельс поезда. Последние новости о событии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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