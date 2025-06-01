Свыше 10 пострадавших при сходе поезда под Брянском госпитализировали

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Как минимум 14 человек пострадали и были доставлены в больницу
Как минимум 14 человек пострадали и были доставлены в больницу Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Как минимум 14 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов под Брянском, они доставлены в Выгоничскую центральную районную больницу. Об этом URA.RU рассказали в приемной медучреждения. Остальные госпитализированные направлены в другие медучреждения.

«К нам поступили 14 человек. Это только к нам, ещё часть людей отправлена в Брянск», — рассказали URA.RU в приемной больницы.

Как минимум один человек погиб в результате крушения поезда. Им оказался машинист. По предварительной информации, пострадавших не менее 40 человек. URA.RU в прямой трансляции публикует самые свежие новости о крушении поезда и последствиях ЧП.

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Как минимум 14 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов под Брянском, они доставлены в Выгоничскую центральную районную больницу. Об этом URA.RU рассказали в приемной медучреждения. Остальные госпитализированные направлены в другие медучреждения. «К нам поступили 14 человек. Это только к нам, ещё часть людей отправлена в Брянск», — рассказали URA.RU в приемной больницы. Как минимум один человек погиб в результате крушения поезда. Им оказался машинист. По предварительной информации, пострадавших не менее 40 человек. URA.RU в прямой трансляции публикует самые свежие новости о крушении поезда и последствиях ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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