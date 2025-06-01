РЖД опубликовала контакты для связи по поводу расписания поездов

Сведения о расписании движения поездов, измененном в результате обрушения моста в Брянской области, доступны на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов. Об этом информирует telegram-канал Московской железной дороги.
Актуальную информацию о курсировании поездов пассажиры могут узнать на портале РЖД в разделе «Пассажирам» и через круглосуточную горячую линию Единого центра поддержки клиентов по номеру 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный, отмечается в сообщении.
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