Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы.
На видео зафиксировано место происшествия. Видны искореженные вагоны и локомотив. Специалисты МЧС и спасатели работают над устранением завалом, ведется поиск пострадавших.
Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв.
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