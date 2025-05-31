31 мая 2025

Появились жуткие кадры разрушенного поезда после обвала моста в Брянской области. Видео

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Экстренные службы занимаются разбором места крушения
Экстренные службы занимаются разбором места крушения Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы.

На видео зафиксировано место происшествия. Видны искореженные вагоны и локомотив. Специалисты МЧС и спасатели работают над устранением завалом, ведется поиск пострадавших.

Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв.

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Появились кадры с места обрушения моста в Брянской области, при котором погибли четверо человек и как минимум 44 пострадали. Под завалами могут находиться еще жертвы. На видео зафиксировано место происшествия. Видны искореженные вагоны и локомотив. Специалисты МЧС и спасатели работают над устранением завалом, ведется поиск пострадавших. Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климово — Москва. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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