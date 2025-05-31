При обрушении моста в Брянской области погиб машинист поезда

В Брянской области машинист поезда погиб в результате крушения, произошедшего после столкновения поезда с мостом, сообщили 31 мая в региональном центре медицины катастроф. Инцидент случился на одном из железнодорожных путей, на котором в момент аварии также находились автомобили.
«Один погибший — машинист», — уточнила собеседница РИА Новости . По предварительной информации, поезд врезался в автомобильный мост, что привело к его обрушению. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется число пострадавших.
Ранее источник «Пятого канала» отмечал, что после удара конструкции моста не выдержали и рухнули вместе с находившимися на них транспортными средствами. В ряде telegram-каналов появились сообщения о первых пострадавших среди водителей и пассажиров автомобилей, однако официальных данных о числе раненых пока не поступало. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. URA.RU следит за развитием событий в режиме онлайн.
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