31 мая 2025

МЧС ведет спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области

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МЧС работает на месте
МЧС работает на месте Фото:

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим и продолжают ликвидацию последствий происшествия.

«Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в ведомстве РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что для усиления группировки на место ЧП направлены дополнительные силы и техника МЧС России. Специалисты используют аварийно-спасательное оборудование, а для обеспечения работ в ночное время установлены световые башни. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и координируют действия по ликвидации последствий обрушения.

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Пожарно-спасательные подразделения МЧС России проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Спасатели оказывают необходимую помощь пострадавшим и продолжают ликвидацию последствий происшествия. «Пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в ведомстве РИА Новости. В пресс-службе добавили, что для усиления группировки на место ЧП направлены дополнительные силы и техника МЧС России. Специалисты используют аварийно-спасательное оборудование, а для обеспечения работ в ночное время установлены световые башни. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и координируют действия по ликвидации последствий обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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