31 мая 2025

На место катастрофы с поездом под Брянском направили восстановительные поезда

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Восстановительные поезда направлены на место ЧП
Восстановительные поезда направлены на место ЧП Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Восстановительные поезда направлены на место происшествия в Выгоничском районе Брянской области для ликвидации последствий схода состава и обрушения моста. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Московской железной дороги. По данным ведомства, информация о числе пострадавших уточняется.

«Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Передает РИА Новости.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда произошло обрушение железнодорожного моста. В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы региона. По предварительным данным, движение поездов на данном участке временно приостановлено. О причинах аварии пока не сообщается, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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Восстановительные поезда направлены на место происшествия в Выгоничском районе Брянской области для ликвидации последствий схода состава и обрушения моста. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Московской железной дороги. По данным ведомства, информация о числе пострадавших уточняется. «Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Передает РИА Новости. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского поезда произошло обрушение железнодорожного моста. В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы региона. По предварительным данным, движение поездов на данном участке временно приостановлено. О причинах аварии пока не сообщается, проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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