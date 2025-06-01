После обрушения моста в Брянской области закрыли участок дороги А-240

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Для водителей организован объезд
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новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области 31 мая закрыто движение автомобилей на участке федеральной трассы Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Информацию об ограничении движения сообщили в Росавтодоре.

«Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями, с 23:10 (мск) 31.05.2025 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь закрыто движение автотранспорта», — сообщается в telegram-канале Росавтодора. Ограничения введены после обрушения моста с автомобилями на данном участке.

Для водителей организован объезд закрытого участка. Он осуществляется через поселок Выгоничи.

На месте обрушения моста работают экстренные службы, проводится эвакуация и оказание необходимой медицинской помощи. Подробности происшествия и ход расследования доступны в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Брянской области 31 мая закрыто движение автомобилей на участке федеральной трассы Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Информацию об ограничении движения сообщили в Росавтодоре. «Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями, с 23:10 (мск) 31.05.2025 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь закрыто движение автотранспорта», — сообщается в telegram-канале Росавтодора. Ограничения введены после обрушения моста с автомобилями на данном участке. Для водителей организован объезд закрытого участка. Он осуществляется через поселок Выгоничи. На месте обрушения моста работают экстренные службы, проводится эвакуация и оказание необходимой медицинской помощи. Подробности происшествия и ход расследования доступны в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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